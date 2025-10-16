Sinner sfida Alcaraz nella finale del Six Kings Slam battuto Djokovic in due set

AGI - Prima lo spagnolo re del ranking, poi l'italiano numero 2 del mondo. Come nel 2024, e come tante altre volte in sfide che hanno messo in palio grandi tornei e punti Atp, anche quest'anno la finale del 'ricchissimo' torneo-esibizione 6 Kings Slam (milioni a parte, niente in palio), in corso sul cemento di Riad, in Arabia Saudita, sarà tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. L'altoatesino raggiunge il rivale nell'ultimo atto del torneo, battendo in due set il serbo Novak Djokovic (5) con il punteggio di 6-4, 6-2. In precedenza lo spagnolo, numero 1 del mondo, si era invece imposto sullo statunitense Taylor Fritz, quarto nel ranking internazionale, col punteggio di 6-4, 6-2. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sinner sfida Alcaraz nella finale del Six Kings Slam, battuto Djokovic in due set

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il numero 1 al mondo ha sconfitto per 6-4, 6-2 lo statunitense e ora attende il vincitore della sfida fra Novak Djokovic e Jannik Sinner #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

?#Alcaraz sfida #Sinner e difende il Six Kings Slam: "Troppe partite? Qui giochiamo solo per...". Poi la risposta sul caso montepremi - X Vai su X

Sinner batte Djokovic in due set (6-4, 6-2) e vola in finale. Sabato la sfida con Alcaraz - Giovedì in campo per Jannik Sinner che dopo aver sconfitto in due set Tsitsipas si è guadagnato la semifinale del Six Kings Slam. Riporta leggo.it

Sinner-Alcaraz, quando giocano? Orario, dove vedere (tv e streaming) la finale del Six Kings Slam - Che siano tornei ufficiali, Slam, o esibizioni (come in questo caso) il numero uno e il numero due al mondo spesso e volentieri si trovano in finale ... Secondo ilmessaggero.it

Sinner-Alcaraz, finale Six Kings Slam: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Jannik ha superato in due set Djokovic e ha raggiunto nell'atto conclusivo Carlos: per il secondo anno di fila saranno loro due a contendersi il titolo ... Da corrieredellosport.it