Sinner racconta cosa lo spinge a giocare al Six Kings Slam | Mentirei se lo dicessi

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sinner dopo l'esordio vincente al Six Kings Slam ha parlato delle motivazioni che lo spingono a giocare a Riad: è un mix di fattori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

sinner racconta cosa spingeSinner racconta cosa lo spinge a giocare al Six Kings Slam: “Mentirei se lo dicessi” - Sinner dopo l'esordio vincente al Six Kings Slam ha parlato delle motivazioni che lo spingono a giocare a Riad: è un mix di fattori ... Da fanpage.it

sinner racconta cosa spingeSinner e i precedenti con Tsitsipas: la vigilia serena, il palleggio col giornalista e le parole a sorpresa sui crampi - A seguire, presumibilmente non prima delle 21, Jannik Sinner darà l’assalto ... Da msn.com

Sinner svela la cosa peggiore che gli potrebbero fare: “Sarei davvero, davvero arrabbiato” - Jannik Sinner reagirebbe molto male se qualcuno gli graffiasse la macchina: il campione altoatesino confessa che perderebbe la sua tradizionale pacatezza ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sinner Racconta Cosa Spinge