Sinner prende tempo sulla Coppa Davis | Non ho ancora deciso Intanto incassa i complimenti di Djokovic | cosa ha detto il serbo su di lui

Jannik Sinner lascia ancora tutti col fiato sospeso sulla sua presenza alle Final 8 di Coppa Davis 2025, in programma dal 18 al 23 novembre a Bologna. Dopo la vittoria su Stefanos Tsitsipas al torneo “Six Kings Slam” di Riyad, l’altoatesino ai microfoni di Sky Sport non si è sbilanciato: «Non ho ancora deciso, non lo so». Una frase breve ma sufficiente per tenere in apprensione i tifosi italiani, che sognano di rivedere il numero uno azzurro trascinare la squadra di Filippo Volandri verso un nuovo trionfo dopo i successi del 2023 e 2024. I complimenti di Djokovic. Intanto, Sinner si gode parole di grande stima da parte di Novak Djokovic, che da Riyad gli ha dedicato un complimento speciale. 🔗 Leggi su Open.online

