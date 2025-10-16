Sinner oggi contro Djokovic | a che ora e dove vedere i Six Kings Slam 2025

Riad, 16 ottobre 2025 – Sono delineate le semifinali del Six Kings Slam, ricco torneo di esibizione tra i migliori sei giocatori al mondo. Jannik Sinner, partito dal turno preliminare, ha eliminato in due rapidi set Stefanos Tsitsipas (6-2 6-3) e troverà questa sera Nole Djokovic, che ha avuto un bye al primo turno esattamente come Carlos Alcaraz che invece affronterà Taylor Fritz, vincitore della partita contro il tedesco Alexander Zverev per 6-3 6-4. Partono dunque le semifinali, con alle 18.30 la sfida tra Carlos e Fritz e alle 20 circa quella tra Nole e Jannik. In palio non c’è solo la gloria per un torneo ristretto ai migliori tennisti in circolazione, ma anche un arricchimento non indifferente del conto in banca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner oggi contro Djokovic: a che ora e dove vedere i Six Kings Slam 2025

