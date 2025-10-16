Sinner lo spietato | esordio da re ora c’è Nole

Sport.quotidiano.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Implacabile è tornato, affamato come un re alla conquista di nuove terre. I crampi cinesi? Solo un ricordo, perché al fresco dell’aria condizionata nel palazzetto di Riad, il corpo di Jannik Sinner torna quella macchina perfetta che è. Tsitsipas va in castigo con un 6-2, 6-3 al Six Kings Slam: da vendicare c’era ancora l’ultima vittoria del greco a Montecarlo, viziata da un errore arbitrale. C’è che l’azzurro ha bisogno di mettere tennis nelle gambe, partite su partite con livello da campione. E oggi il test si chiama Novak Djokovic. In scena (su Netflix, secondo incontro dalle 18,30) l’ennesimo atto della sfida generazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

sinner lo spietato esordio da re ora c8217232 nole

© Sport.quotidiano.net - Sinner lo spietato: esordio da re, ora c’è Nole

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sinner spietato esordio reSinner lo spietato: esordio da re, ora c’è Nole - Oggi la semifinale con Djokovic: "Ha ancora fame di vittoria" ... Si legge su msn.com

Sinner-Cilic 1-2 diretta, l'esordio di Jannik all'Atp 500 di Pechino. Dove vederla in tv e streaming, precedenti e il programma - Il tennista azzurro, numero 2 del ranking mondiale, non gioca un match ufficiale dalla finale degli US Open (persa contro Alcaraz) e sarà la ... leggo.it scrive

Sinner-Cilic oggi a Pechino: orario, precedenti e dove vedere il ritorno in campo di Jannik - Oggi, giovedì 25 settembre, il numero due del mondo affronterà il croato Marin Cilic nel torneo cinese. Secondo adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Sinner Spietato Esordio Re