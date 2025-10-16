Sinner lo spietato | esordio da re ora c’è Nole

Implacabile è tornato, affamato come un re alla conquista di nuove terre. I crampi cinesi? Solo un ricordo, perché al fresco dell’aria condizionata nel palazzetto di Riad, il corpo di Jannik Sinner torna quella macchina perfetta che è. Tsitsipas va in castigo con un 6-2, 6-3 al Six Kings Slam: da vendicare c’era ancora l’ultima vittoria del greco a Montecarlo, viziata da un errore arbitrale. C’è che l’azzurro ha bisogno di mettere tennis nelle gambe, partite su partite con livello da campione. E oggi il test si chiama Novak Djokovic. In scena (su Netflix, secondo incontro dalle 18,30) l’ennesimo atto della sfida generazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner lo spietato: esordio da re, ora c’è Nole

