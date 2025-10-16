Sinner in campo contro Djokovic al Six Kings Slam – La diretta
Jannik Sinner in campo per la semifinale del torneo Six Kings Slam contro il campione serbo Novak Djokovic. L’azzurro numero 2 del mondo sfida l’attuale numero 5 per un posto in finale del ricco torneo arabo. Il vincente troverà in finale il numero 1 del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz che ha vinto la sua semifinale contro lo statunitense Taylor Fritz in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. Jannik Sinner contro Novak Djokovic al Six Kings Slam – la diretta Inizio diretta: 161025 20:40 Fine diretta: 161025 23:00 20:37 161025 1-1 nel primo set dopo pochi minuti Iniziato senza break il match tra i due fuoriclasse che stanno sull’1-1 al primo set Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
