Sinner implacabile! Travolge Djokovic 6-4 6-2 | sabato sera la super finale con Alcaraz

Jannik, perfetto al servizio, si sbarazza del serbo 24 volte campione Slam in un’ora e tre minuti. Ormai è troppo il divario tra i due. L'ultimo atto della Six Kings Slam, tra l'azzurro e Carlos, è in programma alle 20.30. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner implacabile! Travolge Djokovic 6-4 6-2: sabato sera la super finale con Alcaraz

