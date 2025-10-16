Sinner implacabile! Travolge Djokovic 6-4 6-2 | sabato sera la super finale con Alcaraz

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik, perfetto al servizio, si sbarazza del serbo 24 volte campione Slam in un’ora e tre minuti. Ormai è troppo il divario tra i due. L'ultimo atto della Six Kings Slam, tra l'azzurro e Carlos, è in programma alle 20.30. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner implacabile! Travolge Djokovic 6-4 6-2: sabato sera la super finale con Alcaraz

