Sinner e l’assedio dello spettatore | Mi dai la giacca?

16 ott 2025

(Adnkronos) – "Jannik, mi dai la giacca?". Jannik Sinner, dopo l'esordio vittorioso nel Six Kings Slam a Riad, deve fare i conti con il blitz di un giovane spettatore a caccia di memorabilia. L'azzurro, subito dopo il match vinto in 2 set contro il greco Stefanos Tsitsipas, viene approcciato da un ragazzo che prova a strappare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

