Sinner domina Djokovic in due set al Six Kings Slam | ora Alcaraz in finale

Sport.quotidiano.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riad, 16 ottobre – Anche l’Arabia lo sentenzia. Sinner ora va a un’alta velocità rispetto al mito Djokovic, che ora può solo osservare il numero 2 al mondo collezionare una prodezza dopo l’altra nel match. Altro ritmo, altra consistenza. E così Jannik, vincendo 6-4 6-2 contro il campionissimo serbo, vola in finale al Six Kings Slam, il ricchissimo torneo delle stelle a Riad. Sabato sera (alle 20 circa dopo la finalina per il 3° e 4° posto al via alle 18.30, diretta su Netflix) incontrerà, manco a dirlo, Carlos Alcaraz che nell’altra semifinale ha battuto a sua volta agevolmente Taylor Fritz (6-4 6-2). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

