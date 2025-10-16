Sinner-Djokovic oggi semifinale Six Kings Slam Orario precedenti e dove vederla

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo nel Six Kings Slam. Oggi, giovedì 16 ottobre, il fuoriclasse azzurro affronta Novak Djokovic nella semifinale del ricchissimo torneo arabo, dopo il successo ai quarti contro Stefanos Tsitsipas. Il serbo, ex numero uno del mondo, è già al penultimo atto del torneo in virtù del maggior numero di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

Sarà Sinner-Djokovic in semifinale Al Six Kings Slam Sinner batte Tsitsipas in soli due set e vola in semifinale dove sfiderà Novak Djokovic #Tuttosport #Sinner - facebook.com Vai su Facebook

#Sinner-Djokovic, semifinale Six Kings Slam: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - X Vai su X

Sinner-Djokovic oggi in semifinale al Six Kings Slam, orario e dove vederla in TV e streaming - Jannik Sinner e Novak Djokovic si affronteranno oggi, giovedì 16 ottobre, nelle semifinali del Six Kings Slam, ricchissimo torneo di esibizione in programma ... Riporta fanpage.it

A che ora Sinner-Djokovic oggi, Six Kings Slam 2025: orario seconda semifinale, tv, streaming - La seconda semifinale del torneo d'esibizione Six Kings Slam, in corso a Riad, in Arabia Saudita, si disputerà giovedì 16 ottobre: l'azzurro Jannik ... Da oasport.it

Sinner-Djokovic, oggi semifinale Six Kings Slam. Orario, precedenti e dove vederla - La semifinale del Six Kings Slam tra Sinner e Djokovic è in programma oggi, giovedì 16 ottobre, non prima delle 20 ora italiana. Scrive sassarinotizie.com