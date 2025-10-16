Sinner-Djokovic oggi in semifinale al Six Kings Slam orario e dove vederla in TV e streaming

Jannik Sinner e Novak Djokovic si affronteranno oggi, giovedì 16 ottobre, nelle semifinali del Six Kings Slam, ricchissimo torneo di esibizione in programma a Riyadh. Si parte alle ore 20. Niente diretta in chiaro. Sarà possibile vedere in TV e streaming l'incontro solo su Netflix. 🔗 Leggi su Fanpage.it

