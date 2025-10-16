Sinner-Djokovic i precedenti e la striscia dell’italiano | dai match-point annullati in Davis alle semifinali Slam

Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella semifinale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione in corso di svolgimento sul cemento di Riad. Il fuoriclasse altoatesino, reduce dalla comoda affermazione contro il greco Stefanos Tsitsipas, se la dovrà vedere con il fenomeno serbo, che ha goduto di un bye in Arabia Saudita grazie ai 24 Slam vinti nel corso della sua mirabolante carriera. In palio l'accesso alla finale, da disputare contro chi avrà la spunterà tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Taylor Fritz. I due giocatori si sono fronteggiati dieci volte sul circuito maggiore, a cui si aggiunge la semifinale giocata lo scorso anno al Six Kings Slam: Sinner conduce per 6-4 nei precedenti, il bilancio sale a 7-4 se si considera l'affermazione di dodici mesi fa a Riad.

