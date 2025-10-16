Sinner-Djokovic al Six Kings | Jannik cerca il pass per la finale con Alcaraz | Diretta

Dopo la netta vittoria su Tsitsipas all'esordio nel Six Kings Slam, Jannik Sinner trova in semifinale Nole Djokovic che ha avuto un bye al primo turno. In palio un posto in finale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sinner-Djokovic, al Six Kings: Jannik cerca il pass per la finale con Alcaraz | Diretta

Contenuti che potrebbero interessarti

#Sinner-#Djokovic, Six Kings Slam: orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale - X Vai su X

#tennis , i complimenti di #Djokovic a #Sinner: “Mi somiglia”. Questa sera i due campioni si affronteranno al #SixKingSlam - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Djokovic al Six Kings Slam, il risultato in diretta live della partita - Djokovic per un posto in finale al Six Kings Slam: è il terzo confronto stagionale tra l'azzurro e il serbo dopo i precedenti di Wimbledon e Roland Garros vinti da Jannik. Si legge su sport.sky.it

Sinner-Djokovic, la diretta al Six Kings Slam: Jannik vuole la finale con Alcaraz o Fritz - Sinner sfida Djokovic nella semifinale del Six Kings Slam, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... fanpage.it scrive

Sinner-Djokovic oggi al Six Kings Slam: a che ora si gioca la semifinale - Prima di loro a Riad scenderanno in campo Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, nella prima semifinale del Six ... Riporta sport.sky.it