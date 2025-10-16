Sinner da urlo | battuto Djokovic sarà di nuovo finale contro Alcaraz al Six Kings Slam

La rivincita è servita. La finale del Six Kings Slam 2025 sarà la stessa che aveva infiammato la prima edizione: Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. L’azzurro ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo del torneo-esibizione di Riad dopo una vittoria schiacciante su Novak Djokovic, sconfitto in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. Sinner stellare: dieci ace e dominio assoluto. Djokovic ha resistito per un set, poi si è dovuto arrendere alla potenza e alla lucidità di un Sinner in stato di grazia. L’azzurro ha comandato lo scambio dal primo all’ultimo punto, servendo dieci ace e chiudendo l’incontro in appena un’ora e tre minuti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

