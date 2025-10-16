Sinner-Coppa Davis | le sue parole sull’eventuale partecipazione

Sinner è impegnato alla Six Kings Slam e proprio dall’evento attualmente in corso ha rilasciato nuove dichiarazioni sulla possibile partecipazione alla Coppa Davis. Il numero 2 del mondo, Jannik Sinner, è attualmente impegnato nel Six Kings Slam dov’è approdato in semifinale. Quest’oggi affronterà Novak Djokovic, in una gara tutta da vivere. L’italiano ha poi anche parlato in conferenza stampa facendo riferimento appunto alla Coppa Davis. Di seguito le sue parole. Sinner e la partecipazione alla Coppa Davis: le sue parole. Dopo il debutto con vittoria contro Stefanos Tsitsipas (6-2, 6-3) al Six Kings Slam, Jannik Sinner ha dichiarato: “ Coppa Davis? Non ho ancora deciso, ancora non lo so”. 🔗 Leggi su Sportface.it

