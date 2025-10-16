Sinner batte Djokovic e gli dicono di smetterla di maltrattare gli anziani | Jannik risponde con classe

Jannik Sinner domina Novak Djokovic al Six Kings Slam di Riyadh e replica con eleganza alle battute sull'età del serbo: "È un idolo e un modello per tutti noi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sinner in finale al Six Kings Slam, ritrova Alcaraz. In semifinale Jannik batte agevolmente Djokovic: 6-4, 6-2 #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Sinner batte Djokovic per 6-4 6-2 e va in finale contro Alcaraz al Six Kings Slam - X Vai su X

Sinner batte Djokovic in due set (6-4, 6-2) e vola in finale. Sabato la sfida con Alcaraz - Giovedì in campo per Jannik Sinner che dopo aver sconfitto in due set Tsitsipas si è guadagnato la semifinale del Six Kings Slam. Riporta leggo.it

Six Kings Slam, Sinner batte Djokovic in due set e vola in finale con Alcaraz - Sabato si ritroveranno di fronte Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, dopo che l'azzurro in semifinale ha eliminato Novak Djokoviin due set 6- Secondo tg24.sky.it

Sinner: "Djokovic è un idolo per me. Non vedo l'ora di affrontare Alcaraz in finale" - L'italiano e lo spagnolo si sfideranno per il titolo e il ricco montepremi al Six Kings Slam per il ... Secondo tennisworlditalia.com