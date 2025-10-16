sinfonia rossiniana a tavola ecco la cena di pesce e tartufo

L’anno di celebrazioni per i sessant’anni di fondazione della Taverna del pescatore e per i novant’anni di Marcella Balducci, cuoca e mamma dello storico locale di casteldimezzo che ha fondato assieme al marito Renato Baffoni, si chiudono con una cena irrinunciabile a base di pesce e tartufo e dedicata a Rossini che Marco Baffoni e la sua famiglia dedicano a tutti al prezzo promozionale di 60 euro. Chi poteva essere il maestro di sala se non Otello Renzi, sommelier e massimo esperto di cucina rossiniana di cui propone una lettura filologica, se non lui? Le premesse sono molto appetitose. Ecco quello che Otello Renzi, "The Lord of truffle", Marco Baffoni e Marcella Baldelli apparecchieranno per venedì 24 ottobre alle 20,30 alla Taverna, in una cena alla quale è già possibile prenotarsi (0721 208116), con una premessa: "Rossini – spiega Otello – era un grande estimatore del tartufo che utilizzava in tante sue ricette. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

