Simulato un incendio boschivo | esercitazione dei Vigili del fuoco con Carabinieri forestali e volontari della Protezione civile

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Forlì-Cesena sono stati impegnati nei giorni scorsi in un'esercitazione antincendio boschivo che ha coinvolto anche il personale del 115 di Rimini e Ravenna. L'esercitazione, che si è svolta alla presenza dei funzionari dell'Agenzia regionale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it