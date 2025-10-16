Simulato un incendio boschivo | esercitazione dei Vigili del fuoco con Carabinieri forestali e volontari della Protezione civile
I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Forlì-Cesena sono stati impegnati nei giorni scorsi in un'esercitazione antincendio boschivo che ha coinvolto anche il personale del 115 di Rimini e Ravenna. L'esercitazione, che si è svolta alla presenza dei funzionari dell'Agenzia regionale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Incendio in area boschiva lungo la Statale 12, denunciato turista tedesco - facebook.com Vai su Facebook
Protezione civile, esercitazione antincendio a Castellaneta - Oltre sessanta tra operatori e volontari hanno partecipato questa mattina a Castellaneta Marina a un'esercitazione antincendio boschivo organizzata dalla prefettura di Taranto, in collaborazione con R ... msn.com scrive
Protezione civile in campo contro gli incendi boschivi - Si è svolto ieri a Busto Garolfo uno degli scenari previsti dall’esercitazione della Protezione civile ... Da msn.com
Esercitazione anti-incendio su nave da crociera Msc ad Ancona - incendio sulla nave da crociera Msc Lirica si è svolta con successo sull'imbarcazione ormeggiata al porto di Ancona, coinvolgendo oltre 400 persone nelle operazioni di salvataggi ... Da msn.com