Simone Schiavello muore a 19 anni era stato accoltellato dopo una lite per la droga e abbandonato in strada | è caccia all' uomo

Leggo.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduto alle 21 Simone Schiavello, il ragazzo di 19 anni accoltellato mercoledì sera a Ostia. Ferito dietro il ginocchio della gamba destra in via Forni, era stato abbandonato in. 🔗 Leggi su Leggo.it

