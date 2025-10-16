Simone Imola candidato sindaco a Riccione? Fratelli d' Italia | Voci insistenti costruiamo un' alternativa
Fratelli d'Italia a Riccione entra in clima elettorale, in vista della prossima tornata alle amministrative in agenda nel 2027. Dossier RiminiToday aveva nelle scorse settimane parlato di un rumors, che dava tra i papabili candidati sindaco nel centrosinistra la figura dell'attuale assessore allo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
TRICOLORE GT: A IMOLA, RIENTRO POSITIVO PER SIMONE PATRINICOLA Chiamato a un impegno occasionale nel penultimo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, il talentuoso pilota siciliano (Ferrari 296 Challenge), già fregiatosi d - facebook.com Vai su Facebook
Riccione, Imola junior sindaco dopo la Angelini? Paolini (FdI): “Anche no, grazie” - A Riccione si rincorrono voci su chi sarà il candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni. chiamamicitta.it scrive