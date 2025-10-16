Simone Bolelli e Andrea Vavassori in semifinale a Stoccolma | sconfitti in rimonta Muller Kecmanovic
Missione compiuta per Simone Bolelli e Andrea Vavassori a Stoccolma. I due azzurri (n.1 del seeding) hanno raggiunto le semifinali dell’ATP250 di Stoccolma in doppio, piegando la coppia formata dal francese Alexandre Muller e dal serbo Miomir Kecmanovic col punteggio di 4-6 6-1 10-5 in 58? di gioco. Una partita che si è risolta nel match tie-break, con i giocatori nostrani bravi a reagire dopo il primo parziale perso. Una grande prestazione dal secondo set in avanti, valsa il penultimo atto. Nel prossimo turno ci sara da affrontare il duo formato dall’austriaco Erler e dall’americano Galloway. Nel primo set Bolelli e Vavassori provano a mettere pressione ai rivali al servizio, creandosi due opportunità per andare avanti di un break nel secondo game. 🔗 Leggi su Oasport.it
