Simeone il Cholito ritrova il Napoli | Non me ne sono mai andato da lì La Stampa
Torino-Napoli (sabato ore 18) è anche il Cholito Simeone contro il Napoli. Terra dove lui ha saputo conquistare, soprattutto nella stagione del terzo scudetto, l’Oscar come miglior attore non protagonista. Oggi ne scrive La Stampa: «Papà mi ha detto che tutti quelli della mia terra da piccoli guardavano la squadra di Maradona. Poi là c’è il mare, il sole, gente meravigliosa: è stato facile innamorarsi subito. Adesso ho capito quando mi dicevano che a Napoli piangi due volte». L’incrocio «impossibile» tra il Toro di Baroni che ancora deve capire la sua forza e le certezze dei campioni d’Italia di Conte è anche la sfida del cuore di Giovanni Simeone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
Il Cholito #Simeone ha fatto 2 gol quest’anno, tutti e due all’Olimpico contro Roma e Lazio #LazioTorino - X Vai su X
Analisi Tattica Estonia Italia 1-3 di Sasà Pengue Gattuso copia il Cholo Simeone ? Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto ? Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #napoli #Gattuso #EstoniaItalia #napolità #Sime - facebook.com Vai su Facebook
Simeone, il Cholito ritrova il Napoli: «Non me ne sono mai andato da lì» (La Stampa) - Simeone in tre anni con la maglia azzurra ha realizzato solo 14 gol ed è stato il vice di chiunque, da Osimhen a Raspadori a Lukaku ... Lo riporta ilnapolista.it
Torino-Napoli, Giovanni Simeone aspetta Conte tra Coelho e la meditazione - Il bomber che legge Coelho vivrà la lunga vigilia facendo meditazione, un ultimo respiro prima di iniziare a tuffarsi nella grande sfida al Napoli. Secondo ilmattino.it
Calciomercato, Simeone è del Torino. Il Cholito: «A Napoli piangi due volte» - Nell'ultimo allenamento di Castel di Sangro il saluto con i tifosi, il giro di campo e il coro «Cholito uno di noi». Riporta ilmattino.it