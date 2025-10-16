Simeone il Cholito ritrova il Napoli | Non me ne sono mai andato da lì La Stampa

Torino-Napoli (sabato ore 18) è anche il Cholito Simeone contro il Napoli. Terra dove lui ha saputo conquistare, soprattutto nella stagione del terzo scudetto, l’Oscar come miglior attore non protagonista. Oggi ne scrive La Stampa: «Papà mi ha detto che tutti quelli della mia terra da piccoli guardavano la squadra di Maradona. Poi là c’è il mare, il sole, gente meravigliosa: è stato facile innamorarsi subito. Adesso ho capito quando mi dicevano che a Napoli piangi due volte». L’incrocio «impossibile» tra il Toro di Baroni che ancora deve capire la sua forza e le certezze dei campioni d’Italia di Conte è anche la sfida del cuore di Giovanni Simeone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

