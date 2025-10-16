Silvia Toffanin non convince | clamoroso flop di This Is Me
Il debutto di “This is me” non decolla. Montalbano stravince anche in replica. A salvare la serata solo l’ironia tagliente di Vincenzo De Lucia. È bastata una replica per mandare all’aria le ambizioni di Canale 5. Il ritorno del Commissario Montalbano ha asfaltato la concorrenza mercoledì sera, lasciando al palo This is me, il nuovo show di Silvia Toffanin che avrebbe dovuto rinfrescare il prime time Mediaset. Invece è stata una doccia fredda. I numeri parlano chiaro. Rai 1, con un episodio già visto della fiction di Zingaretti, ha raccolto oltre tre milioni di spettatori e sfiorato il 20 per cento di share. 🔗 Leggi su 361magazine.com
