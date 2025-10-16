Silvia Toffanin la comunicazione peggiore dopo la prima puntata di This is me | È andata male
La seconda edizione di This Is Me, il varietà condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, è partita ufficialmente ieri sera con la prima delle tre puntate in programma. Lo show, prodotto da Maria De Filippi e atteso come uno degli eventi televisivi di punta dell’autunno Mediaset, ha potuto contare su un parterre di ospiti di altissimo livello: Laura Pausini, Zlatan Ibrahimovic, Gigi D’Alessio e molti altri protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport. Tuttavia, nonostante l’imponente macchina organizzativa e la presenza di nomi amatissimi dal pubblico, i dati di ascolto non hanno premiato la trasmissione come ci si aspettava. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altre letture consigliate
“La ruota della fortuna” di Gerry Scotti supera di nuovo “Affari tuoi”. In prima serata, Montalbano batte “This is me” di Silvia Toffanin nonostante gli ospiti d’eccezione: https://fanpa.ge/zO3NG - facebook.com Vai su Facebook
La prima puntata del programma condotto da Silvia Toffanin dimostra che i superospiti, quando sanno di non rischiare nulla, si raccontano volentieri - X Vai su X