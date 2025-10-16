Silvia Toffanin è scintillante e la sua imitatrice… si commuove | Io non sono così!

Silvia Toffanin torna al timone di This is me, lo show che ripercorre le storie dei talenti, divenuti personaggi simbolo. Tanti gli ospiti in studio, da Laura Pausini a Zlatan Ibrahimovi?, venuti a raccontare la propria esperienza. Tra tutti spicca anche un imitatore, Vincenzo De Lucia. Silvia Toffanin scintillante a This is me. La Toffanin con Christian De Sica La conduttrice sfodera a sua volta il proprio talento nel ruolo principale. A proprio agio nel salotto di This is me, Silvia Toffanin introduce gli ospiti, li intrattiene e li guida, raccontando le loro storie. Il tono delle interviste è pacato ma avvincente, con grande risalto alle emozioni, come nel suo stile. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

