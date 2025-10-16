Silvia Toffanin è scintillante e la sua imitatrice… si commuove | Io non sono così!
Silvia Toffanin torna al timone di This is me, lo show che ripercorre le storie dei talenti, divenuti personaggi simbolo. Tanti gli ospiti in studio, da Laura Pausini a Zlatan Ibrahimovi?, venuti a raccontare la propria esperienza. Tra tutti spicca anche un imitatore, Vincenzo De Lucia. Silvia Toffanin scintillante a This is me. La Toffanin con Christian De Sica La conduttrice sfodera a sua volta il proprio talento nel ruolo principale. A proprio agio nel salotto di This is me, Silvia Toffanin introduce gli ospiti, li intrattiene e li guida, raccontando le loro storie. Il tono delle interviste è pacato ma avvincente, con grande risalto alle emozioni, come nel suo stile. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
Scopri altri approfondimenti
Lorella con Silvia Toffanin... questa sera su Canale 5 per festeggiare i gloriosi 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini #lorellacuccarini #thisisme #fblifestyle #lorella40 - facebook.com Vai su Facebook
Giulio Golia spiazza Silvia Toffanin a Verissimo: "Mi avete dato il camerino di Nadia Toffa, mi avete fatto male" - X Vai su X
Silvia Toffanin veste d’oro a This is Me: il look della seconda puntata vale quasi 2mila euro - Oggi va in onda la seconda puntata di This is Me, quella che celebra i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini ... Come scrive fanpage.it