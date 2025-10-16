Silkeborg-FC Copenaghen venerdì 17 ottobre 2025 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Un Silkeborg che non vince da tre giornate ospita i campioni in carica dell’FC Copenaghen che devono recuperare cinque punti in classifica rispetto alla capolista Aarhus GF. L’FCK quasi sicuramente sta pagando che gli impegni di Champions League con la sfida che lo vedrà opposto al Parken al Borussia Dortmund che incombe. La cosa strana, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Silkeborg-FC Copenaghen (venerdì 17 ottobre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Argomenti simili trattati di recente

Copenaghen, Vavro tra i convocati per l’amichevole di stasera - Vavro è stato convocato per l’amichevole di questa sera tra Copenaghen e Silkeborg: Lazio a lavoro per il riscatto Manca ancora l’accordo tra la Lazio e Copenaghen, ma le volontà delle parti sono ... Lo riporta lazionews24.com