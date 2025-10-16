Siena, 16 ottobre 2025 – E’, di nuovo, allarme sicurezza in Piazza Gramsci, ormai diventata zona calda della città. Ieri un gruppo di nord africani, secondo il racconto di alcuni cittadini, avrebbe prima minacciato e poi aggredito le bariste dell’Antico Bar la Lizza. “Una situazione che ormai è fuori controllo - afferma la responsabile - qui da tempo la situazione è diventata preoccupante. Nei giorni scorsi sono successi episodi di violenza, dettati anche dalle condizioni psicofisiche alterate dei soliti noti alle forze dell’ordine, di conseguenza in accordo con il proprietario abbiamo deciso di non somministrare più alcolici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Siena, minuti di violenza in Piazza Gramsci: “Noi ora abbiamo paura”