SIEDAS celebra la X Assemblea Nazionale a Napoli | annunciati i Premi alla Carriera 2025

La X Assemblea Nazionale SIEDAS (Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo) si terrà a Napoli dal 24 al 26 ottobre 2024, riunendo esperti e soci da tutta Italia per un confronto sulle più attuali tematiche del diritto applicato alle arti e allo spettacolo. L’edizione di quest’anno, particolarmente significativa per il decennale dell’Associazione, sarà anche l’occasione per conferire i Premi alla Carriera SIEDAS 2025, riconoscimenti annuali destinati a personalità di spicco del mondo giuridico, artistico e dello spettacolo. SIEDAS, il decennale si tiene a Napoli: i premi alla carriera. 🔗 Leggi su Funweek.it