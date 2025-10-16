Sicurezza Trantino incontra il ministro dell' Interno Piantedosi | chieste più risorse per Catania

Cataniatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rafforzamento numerico delle forze dell’ordine e dei militari dell’Esercito, accompagnato da interventi straordinari di prevenzione per rendere più percepibile la presenza dello Stato sul territorio e tutelare la sicurezza dei cittadini. Sono questi alcuni degli impegni discussi dal ministro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

