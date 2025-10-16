Sicurezza Trantino incontra il ministro dell' Interno Piantedosi | chieste più risorse per Catania
Un rafforzamento numerico delle forze dell’ordine e dei militari dell’Esercito, accompagnato da interventi straordinari di prevenzione per rendere più percepibile la presenza dello Stato sul territorio e tutelare la sicurezza dei cittadini. Sono questi alcuni degli impegni discussi dal ministro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altre letture consigliate
Sci, sulla sicurezza degli allenamenti l'incognita costi per omologare le piste. Un convegno a Rovereto si è concentrato sulle questioni di responsabilità legate alle recenti decisioni della FISI in tema di sicurezza - X Vai su X
Di solito a Quentin Tarantino non manca la sicurezza, ma ha raccontato di aver vacillato dopo il flop di Grindhouse - A prova di morte, uno dei suoi titoli meno amati dalla critica. Al Burbank Film Festival ha spiegato che l’accoglienza del 2007 gli ha scosso la fi - facebook.com Vai su Facebook
Sicurezza a Catania, Trantino incontra il ministro Piantedosi - Interventi straordinari di prevenzione per rendere più percepibile la presenza dello Stato sul territorio e tu ... Scrive livesicilia.it
Trantino incontra Meloni, esercito in aree a rischio a Catania - Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha incontrato a Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, per rappresentare alcune questioni di rilevanza strategica per la città. Segnala ansa.it