È stato firmato giovedì 16 ottobre, al Viminale, un protocollo d’intesa interministeriale per avviare su scala nazionale la sperimentazione di un innovativo format di educazione alla sicurezza stradale, già consolidato con successo in numerosi territori dall’ Associazione Ragazzi On the Road. L’intesa, siglata dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal presidente dell’Associazione Egidio Provenzi, darà avvio a un programma che coinvolgerà fino a dieci aree pilota in tutta Italia. Il progetto, fortemente voluto dai due ministri e annunciato al Meeting di Rimini, punta a trasformare l’educazione civica in esperienza concreta: ragazze e ragazzi over 16, dopo specifica formazione e copertura assicurativa, affiancheranno forze dell’ordine, Polizie Locali e la catena del Nue 112, vivendo in prima persona le attività di prevenzione, sicurezza e soccorso stradale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Sicurezza stradale: Mit e Viminale, al via sperimentazione del protocollo “On the road”