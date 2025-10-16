Sicurezza stradale | Mit e Viminale al via sperimentazione del protocollo On the road
È stato firmato giovedì 16 ottobre, al Viminale, un protocollo d’intesa interministeriale per avviare su scala nazionale la sperimentazione di un innovativo format di educazione alla sicurezza stradale, già consolidato con successo in numerosi territori dall’ Associazione Ragazzi On the Road. L’intesa, siglata dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal presidente dell’Associazione Egidio Provenzi, darà avvio a un programma che coinvolgerà fino a dieci aree pilota in tutta Italia. Il progetto, fortemente voluto dai due ministri e annunciato al Meeting di Rimini, punta a trasformare l’educazione civica in esperienza concreta: ragazze e ragazzi over 16, dopo specifica formazione e copertura assicurativa, affiancheranno forze dell’ordine, Polizie Locali e la catena del Nue 112, vivendo in prima persona le attività di prevenzione, sicurezza e soccorso stradale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Scopri altri approfondimenti
Il prossimo 15 novembre entrerà in vigore l’obbligo dei pneumatici invernali. Si tratta di un tema fondamentale per sicurezza stradale, ma non solo: in sede europea si sta giocando una partita importante anche sul fronte della transizione ecologica del comp - facebook.com Vai su Facebook
Anas al #FestivalLuce2025 a #PalazzoVecchio #Firenze per promuovere la cultura della sicurezza stradale tra i giovani. 17 ottobre Sala d’Arme: incontro studenti 18 ottobre Salone dei Cinquecento: intervento del Direttore della Comunicazione Marco Lud - X Vai su X
Protocollo Mit-Viminale per educazione stradale innovativa - È stato firmato oggi, al Viminale, un protocollo d'intesa interministeriale per avviare su scala nazionale la sperimentazione di un innovativo format di educazione alla sicurezza stradale, già consoli ... Scrive ansa.it
MIT e Viminale per educazione stradale innovativa e concreta - sperimentazione di un innovativo format di educazione alla sicurezza stradale, già consolidato con successo in numerosi territori dall’Associazione Ragazzi On the Road ... Secondo ilmetropolitano.it
Viminale e MIT lanciano la sperimentazione nazionale “Ragazzi On the Road” - È stato firmato, oggi giovedì 16 Ottobre , al Viminale un Protocollo d’intesa interministeriale tra il Minister ... resegoneonline.it scrive