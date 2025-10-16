Sicurezza Santoro | De Luca smonta una panca mentre il Centrodestra ha già stanziato 300mila euro per telecamere

“Mentre De Luca fa smontare una panchina il Comune (da lui eterodiretto) non usa i trecentomila euro stanziati per installare un sistema di videosorveglianza a Salerno ottenuto grazie al Governo nazionale del tanto criticato (da lui e pochi altri) centrodestra”. Lo ha detto il consigliere. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Dante Santoro (Lega) interviene sulla questione sicurezza: "Perché il Comune di Salerno non riesce a spendere i 300mila euro erogati dal Governo per l'acquisto di nuovo videocamere di sorveglianza?" - facebook.com Vai su Facebook

Consiglio comunale: approvato il bilancio, Santoro punta i riflettori sull'allarme sicurezza sul lungomare https://salernotoday.it/politica/consiglio-comunale-salerno-25-settembre-2025.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/133367857 - X Vai su X

Sicurezza a Salerno, De Luca torna a parlare da “sindaco”: “Serve pugno di ferro” - Il presidente ha puntato il dito su alcune aree considerate più critiche, tra cui il Carmine e il centro storico e che “Va ripresa la battaglia contro la cafoneria” ... Da infocilento.it

De Luca: “Abbiamo un problema sicurezza serio. Il centro storico è diventato un bordello” - Parole dure quelle del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto questa mattina a Palazzo di Città durante la presentazione della stagione musicale del Teatro Verdi. agro24.it scrive

De Luca, sicurezza negli ospedali? Nessuno farà niente - "Il tema della sicurezza è un tema che rimane aperto in Italia, da decenni, in concreto nessuno fa niente. Segnala ansa.it