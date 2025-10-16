Sicurezza la Lega annuncia | In arrivo 26mila euro ad Arezzo contro lo spaccio nelle scuole

Arezzonotizie.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“In arrivo risorse per Arezzo volte alla prevenzione e al contrasto dello spaccio nei pressi degli istituti scolastici. Grazie al lavoro del Viminale, all’impegno del ministro Piantedosi e del nostro sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, saranno destinati oltre 26mila euro ad Arezzo per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

sicurezza lega annuncia arrivoMontemagni (Lega): “Fondamentale proteggere le scuole dal rischio di spaccio” - La deputata della Lega annuncia l’arrivo di oltre 25mila euro dal Ministero dell’Interno per il progetto 'Scuole Sicure' a Lucca ... Segnala luccaindiretta.it

sicurezza lega annuncia arrivo“Scuole sicure” e sostegno ai minori: in arrivo oltre 670mila euro per Busto Arsizio - L’eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri annuncia due nuovi finanziamenti dal governo: 25mila euro per la prevenzione antidroga e 647mila per le spese dei minori in comunità. Da laprovinciadivarese.it

“Contro lo spaccio a scuola, 27mila euro in arrivo a Piacenza dal Ministero dell’Interno” - Nell'ambito del programma "Scuole sicure" arriveranno a Piacenza 27mila euro dal Ministero dell'Interno, risorse finalizzate alla prevenzione e al ... Come scrive piacenzasera.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Lega Annuncia Arrivo