Sicurezza del territorio partiti i lavori di bonifica e manutenzione del torrente Tavollo

Dopo i torrenti Ventena e Conca, sono partiti i lavori di bonifica e messa in sicurezza del Tavollo. Proseguono quindi gli interventi dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna sui corsi d’acqua di Cattolica.“Monitorare e tenere puliti i. 🔗 Leggi su Riminitoday.it