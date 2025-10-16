Sicurezza degli anziani | tornano gli appuntamenti di Ocio ciò
Proseguono gli appuntamenti del progetto "Ocio ciò" del Comune di Venezia: incontri dedicati agli anziani, in contesti di socialità e divertimento, per sensibilizzarli e informarli sui rischi di truffe e raggiri. Avviato dal Servizio anziani comunale e attivo da diversi anni, il progetto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
