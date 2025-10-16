Sicurezza Conte | aumentano reati dove sono quelli di tolleranza zero?

Roma, 16 ott. (askanews) – “Aumentano i reati di strada, i furti e le rapine nel 2024 rispetto al 2023. Non lo dico io, ma la Relazione del Viminale inviata al Parlamento e anticipata oggi dal Fatto quotidiano”. Lo ha scritto su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Quelli che dicevano ‘ruspa’, ‘tolleranza zero’, ‘è finita la pacchia’ ora dove sono? Al Governo. E hanno mandato – ha proseguito l’ex premier – gli agenti a guardare centri vuoti in Albania per mesi mentre mancano all’appello oltre 11mila poliziotti nelle nostre città: le carenze di organico sono anche aumentate tra il 2023 e il 2024. 🔗 Leggi su Ildenaro.it