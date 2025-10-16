Sicurezza cognitiva Come si difende l’Europa quando il campo di battaglia è la mente

Droni che violano gli spazi aerei, profili psicometrici che anticipano le reazioni di cittadini e leader, deepfake sempre più convincenti e cloni di siti media che replicano perfettamente i loghi istituzionali. La guerra ibrida ha abbandonato il confine tra reale e virtuale e si combatte oggi nel diminio che, più di tutti, comprende tutti gli altri dominii. Quello cognitivo, la mente umana. Qui si gioca la partita della sicurezza e della resilienza europea, per le quali non bastano le sole strategie militari o le dottrine strategiche tradizionali. Micro aggressioni Gli attacchi ibridi non sono solo informativi, ma anche conoscitivi, emozionali, cognitivi. 🔗 Leggi su Formiche.net

