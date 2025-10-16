Sicignano degli Alburni si prepara a celebrare la sua regina d' autunno | torna la Sagra della Castagna

Salernotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'autunno in Campania ha un sapore inconfondibile, quello della castagna. E a Sicignano degli Alburni, questo frutto diventa il protagonista assoluto di una delle feste più attese e longeve della regione. La 53ª edizione della Sagra della Castagna è pronta ad animare il borgo per due fine. 🔗 Leggi su Salernotoday.it



