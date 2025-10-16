Sia l’ex marito ha richiesto un’indennità mensile di 250mila dollari Per mantenere uno stile di vita lussuoso
L’ex marito di Sia, Daniel Bernard ha presentato una richiesta nei confronti della popstar nonchè autrice di tantissimi successi della musica pop, con la quale era convolato a nozze nel dicembre 2022. Il matrimonio con la voce di Beautiful People si era concluso lo scorso marzo: la storia che era volta al termine per “differenze inconciliabili” secondo quanto dichiarato dall’artista. Bernard secondo quanto riportano i documenti del tribunale americano, sta richiedendo all’ex e celebre coniuge un’indennità mensile importane, al fine di mantenere “uno stile di vita lussuoso ed altolocato” tenuto nel corso del matrimonio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
