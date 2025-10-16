L’ex marito di Sia, Daniel Bernard ha presentato una richiesta nei confronti della popstar nonchè autrice di tantissimi successi della musica pop, con la quale era convolato a nozze nel dicembre 2022. Il matrimonio con la voce di Beautiful People si era concluso lo scorso marzo: la storia che era volta al termine per “differenze inconciliabili” secondo quanto dichiarato dall’artista. Bernard secondo quanto riportano i documenti del tribunale americano, sta richiedendo all’ex e celebre coniuge un’indennità mensile importane, al fine di mantenere “uno stile di vita lussuoso ed altolocato” tenuto nel corso del matrimonio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sia, l’ex marito ha richiesto un’indennità mensile di 250mila dollari “Per mantenere uno stile di vita lussuoso”