Si torna a respirare | da domani stop ai divieti anti smog

Monzatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stop ai divieti anti smog anche a Monza. La qualità dell’aria è migliorata e dalla Regione Lombardia è arrivato, anche per Monza, lo stop ai divieti introdotti pochi giorni fa. “In considerazione delle rilevazioni sul PM10, che per il secondo giorno consecutivo registrano un valore al di sotto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Da domani previsti scioperi per treni, bus e navi; fermi anche i taxi. Due gli stop generali - A quanto risulta dal sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sono già numerosi gli scioperi in programma da domani, 22 settembre, e fino a metà novembre, sia nazionali sia locali, di ... rainews.it scrive

Torna il maltempo, allerta meteo gialla domani 21 settembre in Piemonte: le zone a rischio - Il maltempo torna sull’Italia e per la giornata di domani 21 settembre attesi nuovi temporali e nubifragi sul nord del Paese che in alcune zone hanno fatto innalzare il livello di allerta meteo idro ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Respirare Domani Stop