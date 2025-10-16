Si torna a respirare | da domani stop ai divieti anti smog

Stop ai divieti anti smog anche a Monza. La qualità dell’aria è migliorata e dalla Regione Lombardia è arrivato, anche per Monza, lo stop ai divieti introdotti pochi giorni fa. “In considerazione delle rilevazioni sul PM10, che per il secondo giorno consecutivo registrano un valore al di sotto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

