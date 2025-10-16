Si spaccia per organizzatore di eventi cinofili e inganna alcuni commercianti
I Carabinieri di Fidenza hanno identificato e denunciato un 55enne italiano, ritenuto il presunto responsabile di una serie di truffe ben orchestrate, collegate ad attività cinofile.Il Modus OperandiIl presunto truffatore si presentava presso i negozi con un blocco di ricevute generiche su cui. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
