L’australiana Ariarne Titmus è considerata, a soli 25 anni, una delle più grandi nuotatrici di tutti i tempi. Ha vinto otto medaglie olimpiche (quattro ori tra Tokyo e Parigi), dodici medaglie mondiali ed aveva dinanzia a sé almeno altre due olimpiadi da disputare da protagonista. Oggi ha annunciato a sorpresa il suo ritiro dal nuoto, spiegando che il seme della decisione era stato piantato dalla paura del cancro che aveva vissuto prima dei Giochi di Parigi. Ne scrive The Guardian Prima delle Olimpiadi le avevano rimosso due tumori benigni alle ovaie. «È una decisione difficile, ma di cui sono davvero felice», ha dichiarato in un video pubblicato su Instagram. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Si ritira l’australiana Titmus. Due tumori (benigni) alle ovaie a 25 anni: «Ho altre priorità»

