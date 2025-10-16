Si perde in bici e pedala per oltre 20 chilometri | fermato in tangenziale
Ha pedalato per chilometri senza mai fermarsi, perdendo completamente l’orientamento, fino a imboccare la tangenziale che attraversa la Valsabbia. In sella alla bicicletta, senza luci, si trovava nella galleria tra Barghe e Vesteno, rischiando di essere travolto da auto e camion in transito. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
