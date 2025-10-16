Si intensifica guerra ibrida | l' allarme dei servizi segreti sul conflitto Nato-Russia
Per l'intelligence danese, la guerra ibrida della Russia contro la Nato si sta " intensificando ". Per i servizi segreti di? Copenaghen, il Cremlino starebbe impiegando varie tattiche nella "zona grigia" che separa un conflitto aperto dalle azioni di disturbo concepite dalla guerra non convenzionale. Non ci troviamo di fronte alla minaccia immediata di una guerra cinetica secondo l' intelligence danese, ma le reiterate azioni di disturbo mosse nei confronti di navi da guerra e ai suoi elicotteri nelle acque danesi vengono considerate come il chiaro segno della crescente belligeranza russa con entità della Nato che lambiscono i confini della Federazione o rappresentano un ostacolo naturale per le rotte che interessano oblast di Kaliningrad?, exclave russa che confina con Polonia e Lituania e affaccia sul Mar Baltico e trova tutti i suoi accessi o sbocchi verso il Mare del Nord e l'Atlantico negli stretti che conducono al Kattegat. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
STATI UNITI E CINA ALZANO LE TASSE SUI PORTI, SI INTENSIFICA LA GUERRA COMMERCIALE Il segretario al Tesoro Scott Bessent annuncia trattative per evitare l'escalation, mentre martedì entrano in vigore nuove tasse che colpiranno le navi cinesi e p - facebook.com Vai su Facebook
Così Mosca manipola il voto di oggi per bloccare il progetto europeista della Moldavia. Il Cremlino intensifica la guerra ibrida contro la filoeuropeista Maia Sandu. Di Giulia Pompili - X Vai su X
Allarme in Europa: la guerra ibrida russa minaccia l’energia. Rischio freddo e blackout in inverno - Un'ondata di droni, violazioni aeree e sabotaggi mette in allerta i governi. Segnala energiaoltre.it
La guerra ibrida, l’industria e le opinioni pubbliche. Tutti i nodi della difesa europea al dibattito Ecfr - Sempre che quella attuale possa essere definita pace, la sua fine o il suo prosieguo saranno dettati anche da come si comporterà l’Europa stessa ... Secondo formiche.net
Mosca intensifica la guerra ibrida in Moldova: bot, propaganda e falsi decreti prima delle elezioni - La Russia alza la pressione sulla Moldova con bot, fake news, propaganda religiosa e promesse energetiche. it.euronews.com scrive