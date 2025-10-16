Si intensifica guerra ibrida | l' allarme dei servizi segreti sul conflitto Nato-Russia

Per l'intelligence danese, la guerra ibrida della Russia contro la Nato si sta " intensificando ". Per i servizi segreti di? Copenaghen, il Cremlino starebbe impiegando varie tattiche nella "zona grigia" che separa un conflitto aperto dalle azioni di disturbo concepite dalla guerra non convenzionale. Non ci troviamo di fronte alla minaccia immediata di una guerra cinetica secondo l' intelligence danese, ma le reiterate azioni di disturbo mosse nei confronti di navi da guerra e ai suoi elicotteri nelle acque danesi vengono considerate come il chiaro segno della crescente belligeranza russa con entità della Nato che lambiscono i confini della Federazione o rappresentano un ostacolo naturale per le rotte che interessano oblast di Kaliningrad?, exclave russa che confina con Polonia e Lituania e affaccia sul Mar Baltico e trova tutti i suoi accessi o sbocchi verso il Mare del Nord e l'Atlantico negli stretti che conducono al Kattegat. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

