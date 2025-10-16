Si è costituito il presunto killer di Edoardo Sarchi l'imprenditore ucciso in Albania | di chi si tratta
Si è costituito il presunto killer dell'imprenditore varesino Edoardo Sarchi, ucciso lo scorso 27 settembre in Albania. Si tratta di Kamber Sulçaj, 48enne originario di Valona (Albania), che si è presentato alla Procura distrettuale di Argirocastro, dichiarando di aver deciso di arrendersi "solo perché dichiarato un ricercato", ma non avrebbe ammesso di essere l'autore del crimine.
