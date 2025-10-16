Si celebrano in venti anni di Arte in corsia all' ospedale Bufalini di Cesena

Sabato 18 ottobre alle 9, presso la sala convegni dell’abbazia del Monte, ArtinCounselling celebra 20 anni di attività di “Arte in corsia”. Più che un convegno, un momento di incontro e riflessione tra il personale sanitario e quello degli arte-terapisti che in questi due decenni hanno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

