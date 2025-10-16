Si balla rivivendo la disco dai magici anni 90 il locale di Cesenatico lancia il format ' History'

Ritorna alla discoteca Energy di Cesenatico uno dei format più belli e gettonati per un pubblico adulto, stavolta in una chiave nuova e diversa: ‘Energy History’. Un appuntamento che vuole ripercorrere la storia dell'Energy insieme al suo pubblico. Venerdì 17 ottobre, dalle 22 fino a tarda notte. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

balla rivivendo disco magiciSi balla rivivendo la disco dai magici anni 90, il locale di Cesenatico lancia il format 'History' - Si ballerà “come una volta” trasportati dalla miglior disco e house music di tutti i tempi, insieme ad artisti storici della Riviera ... Come scrive cesenatoday.it

