Si accende la Ztl a Valverde Parrocchia divisa in due
Da giovedì si fa sul serio. Gli occhi elettronici si accenderanno sulla nuova Ztl (Zona a traffico limitato) del quartiere di Valverde, staccando, in automatico le sanzioni. Al netto delle due finestre concesse dal Comune di Bergamo per il cosiddetto “scavalco“, la scorciatoia utilizzata dagli automobilisti per tagliare il traffico di città bassa percorrendo il viale delle Mura, salendo da via Maironi da Ponte, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9,30 e dalle 15,45 alle 19,30, il resto del giorno e per tutto il fine settimana (sabato e domenica compresi) la Ztl di Valverde blinda il traffico diretto sulle Mura veneziane (così come in uscita, anche per chi parcheggia al Parking Fara, l’unica via d’uscita resta porta S. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Abita Casa. . A Valverde di Cesenatico, a soli 150 metri dal mare e vicino al Parco di Levante, ti aspetta un bilocale pronto da vivere o mettere a reddito. Terzo piano con ascensore, terrazzo, arredato e subito disponibile: una soluzione ideale per chi cerca rela - facebook.com Vai su Facebook
Si accende la Ztl a Valverde, "Parrocchia divisa in due" - Gli occhi elettronici si accenderanno sulla nuova Ztl (Zona a traffico limitato) del ... Da ilgiorno.it
Bergamo, braccio di ferro tra parroco e assessore sulla Ztl: “Penalizza i nostri fedeli” - Don Michele Cortinovis chiede di spostare gli occhi elettronici, un accorgimento che andrebbe a beneficio soprattutto delle persone più fragili. Lo riporta msn.com
Bergamo, Valverde: «Ztl da spostare, così blocca l’accesso al parcheggio» - Spostare qualche metro più in là gli occhi elettronici (per ora non ancora accesi) che presidiano la nuova Ztl di Valverde, «liberando» così l’accesso, per i fedeli, al sagrato della chiesa che si ... Scrive ecodibergamo.it