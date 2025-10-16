si accende la ztl a valverde parrocchia divisa in due

Da giovedì si fa sul serio. Gli occhi elettronici si accenderanno sulla nuova Ztl (Zona a traffico limitato) del quartiere di Valverde, staccando, in automatico le sanzioni. Al netto delle due finestre concesse dal Comune di Bergamo per il cosiddetto “scavalco“, la scorciatoia utilizzata dagli automobilisti per tagliare il traffico di città bassa percorrendo il viale delle Mura, salendo da via Maironi da Ponte, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9,30 e dalle 15,45 alle 19,30, il resto del giorno e per tutto il fine settimana (sabato e domenica compresi) la Ztl di Valverde blinda il traffico diretto sulle Mura veneziane (così come in uscita, anche per chi parcheggia al Parking Fara, l’unica via d’uscita resta porta S. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

