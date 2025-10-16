Short track prima giornata a luci e ombre per l’Italia nella seconda tappa di Montreal

Si apre con una prima giornata agrodolce per i colori azzurri la seconda tappa stagionale del World Tour 2025 di short track, in programma sul ghiaccio della Maurice Richard Arena di Montreal proprio come l'ouverture dello scorso weekend. Da segnalare la pesante assenza causa infortunio in casa Italia di Arianna Fontana, che dovrebbe tornare in azione tra un mese a Danzica per il terzo appuntamento del circuito maggiore. Partiamo dai 1000 metri donne, in cui nessuna delle tre italiane impegnate ha superato lo scoglio delle batterie. Gloria Ioriatti ed Elisa Confortola sono avanzate poi al secondo turno dei ripescaggi e restano quindi in lizza per un posto ai quarti di finale, mentre Chiara Betti è stata eliminata definitivamente alla prima apparizione dell'inverno su questa distanza.

