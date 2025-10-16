Una settimana dopo sarà ancora la Maurice Richard Arena di Montreal a fare da cornice alla seconda tappa del World Tour 2025 di short track. Si resta sul ghiaccio canadese dopo un esordio che ha visto sicuramente l’Italia protagonista di un ottimo fine settimana, con un Pietro Sighel già in grande spolvero e che si trova anche in testa alla classifica generale dopo aver anche ottenuto la prima vittoria della carriera nel circuito internazionale. Il trentino punta sicuramente a confermarsi dopo un weekend scorso decisamente positivo e che lo ha visto salire sul gradino più alto del podio nei 1000 metri, terminare secondo nei 500 e poi centrare il podio anche con la staffetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Short track, il World Tour replica a Montreal. Sighel cerca conferme, assente Fontana