Shoah 82 anni fa il rastrellamento al ghetto ebraico di Roma
Roma, 16 agosto 2025 – “È una data che ricorda uno dei momenti più terribili della storia della nostra città, un crimine contro i cittadini romani. Solo perché ebrei furono rastrellati, caricati sui camion, portati via a morire. Una ferocia, una crudeltà e una pianificazione agghiacciante. Questo ci deve portare a non dimenticare mai la Shoah e i crimini che ha commesso. Il nostro Paese purtroppo li ha vissuti, ci sono stati anche tanti complici e tanti giusti che si sono battuti per salvare la vita degli ebrei che hanno subito un genocidio da parte del nazismo”, ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della cerimonia per l’82° anniversario del rastrellamento del 16 ottobre 1943, dopo la deposizione delle corone alla Casina dei Vallati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
FIAMMA NIRENSTEIN: il 7 ottobre di 2 anni fa la peggiore strage di ebrei in un solo giorno dopo la Shoah. Il mio messaggio è questo: agli ebrei e al mondo civile democratico e che sa come stanno le cose dico una cosa sola non arrendetevi perchè Israele no - facebook.com Vai su Facebook
A sentir parlare la ministra Roccella verrebbe quasi da pensare che il nazismo abbia inventato l’Olocausto non per sterminare un popolo, ma per danneggiare il governo Meloni. E che gli insegnanti, quei perfidi manipolatori, abbiano organizzato per anni i via - X Vai su X
Salvo D’Acquisto, 82 anni fa il sacrificio per salvare 22 civili durante un rastrellamento delle truppe naziste: questa mattina la commemorazione solenne dell'eroe dichiarato ... - 82 anni fa il Vicebrigadiere Salvo D’Acquisto si sacrificò per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della ... Lo riporta msn.com