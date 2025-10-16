Shoah 82 anni fa il rastrellamento al ghetto ebraico di Roma

Roma, 16 agosto 2025 – “È una data che ricorda uno dei momenti più terribili della storia della nostra città, un crimine contro i cittadini romani. Solo perché ebrei furono rastrellati, caricati sui camion, portati via a morire. Una ferocia, una crudeltà e una pianificazione agghiacciante. Questo ci deve portare a non dimenticare mai la Shoah e i crimini che ha commesso. Il nostro Paese purtroppo li ha vissuti, ci sono stati anche tanti complici e tanti giusti che si sono battuti per salvare la vita degli ebrei che hanno subito un genocidio da parte del nazismo”, ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della cerimonia per l’82° anniversario del rastrellamento del 16 ottobre 1943, dopo la deposizione delle corone alla Casina dei Vallati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it